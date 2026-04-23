Kütahya'ya yeni öğretmenevi
Kütahya Valisi Musa Işın, yapımı tamamlanan öğretmenevinde incelemelerde bulunarak, öğretmenlerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik sunulan hizmetlerin önemini vurguladı.
Ziyaret kapsamında öğretmenevinin sosyal alanlarını, konaklama bölümlerini ve hizmet birimlerini gezen Vali Işın, yürütülen çalışmalar hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve yetkililerden bilgi aldı.
Öğretmenlerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına katkı sunacak şekilde hayata geçirilen öğretmenevinin önemine dikkat çeken Işın, sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.
Vali Işın ayrıca, öğretmenlere yönelik sosyal donatıların güçlendirilmesinin eğitim kalitesine olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.
İncelemeler, yapılan genel değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KÜTAHYA