Kütahya Valisi Musa Işın, Sosyal Sorumluluk Projelerini Destekledi

Kütahya Valisi Musa Işın, Sosyal Sorumluluk Projelerini Destekledi
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Kütahya Valisi Musa Işın, Meydan Aşevi Vakfı ve Kütahya Aile Derneği’ni ziyaret ederek, bu kuruluşların sosyal yardım projeleri ve gönüllü çalışmaları hakkında bilgi aldı. Valilik, ihtiyaç sahiplerine yönelik destek verileceğini duyurdu.

Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve İl Genel Meclis Başkanı Muammer Özcura ile birlikte, şehirde sosyal sorumluluk alanında önemli çalışmalara imza atan Meydan Aşevi Vakfı ve Kütahya Aile Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Meydan Aşevi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yıldırım ve Kütahya Aile Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dalğıran ile bir araya gelen Vali Işın, her iki kurumun yardım faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Özellikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan sıcak yemek hizmetleri ve sosyal destek çalışmaları hakkında bilgilendirilen Vali Işın, gönüllülük esaslı bu hizmetlerin toplumsal dayanışma açısından taşıdığı önemin altını çizdi.

Ziyaret sırasında dernek çalışanlarına ve gönüllülere teşekkür eden Vali Musa Işın, devletin sosyal yardım politikalarının sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak iş birlikleriyle daha da güçleneceğini belirtti. Valilik olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik her türlü projeye destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Işın, bu tür örnek projelerin toplumun huzur ve refahına önemli katkılar sunduğunu ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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