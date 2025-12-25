Haberler

Kütahya Valisi Işın: "Özel bireylerin mesleki beceriler kazanması ve üretime katılması büyük önem taşıyor"

Kütahya Valisi Işın: 'Özel bireylerin mesleki beceriler kazanması ve üretime katılması büyük önem taşıyor'
Güncelleme:
Kütahya Valisi Musa Işın, Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret ederek özel bireylerin mesleki beceriler kazanmasının önemini vurguladı. Okuldaki atölyeleri gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret ederek okulda yürütülen çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Vali Işın, özel bireylerin mesleki beceriler kazanmasının ve üretim sürecine aktif katılım sağlamasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

İl protokolü eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette Vali Işın, okul bünyesinde faaliyet gösteren seramik ve cam atölyesi, yiyecek ve içecek hizmetleri atölyesi, el sanatları teknolojisi atölyesi, tarım teknolojileri atölyesi ile matbaa teknolojisi atölyesini gezdi. Atölyelerde yürütülen çalışmalar hakkında okul idarecileri ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Atölyelerde eğitim gören özel öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Işın, öğrencilerle sohbet ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Öğrencilerin ortaya koyduğu ürünleri tek tek değerlendiren Işın, bu tür eğitimlerin öğrencilerin toplumsal hayata katılımlarını güçlendirdiğini ifade etti.

Vali Musa Işın, özel bireylerin mesleki beceriler edinerek üretken bireyler olarak topluma kazandırılmasında emeği geçen öğretmenlere ve okul yönetimine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
