Kütahya Valisi Musa Işın, Kaymakamlarla Toplantı Düzenledi

Kütahya Valisi Musa Işın, Kaymakamlarla Toplantı Düzenledi
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Kütahya Valisi Musa Işın, il genelindeki kamu hizmetlerini değerlendirmek amacıyla ilçe kaymakamlarını kabul etti. Toplantıda, sürdürülen projeler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Kütahya Valisi Musa Işın, il genelinde yürütülen kamu hizmetlerinin değerlendirilmesi amacıyla ilçe kaymakamlarını makamında kabul etti.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Burhanettin Yavaşi'nin yanı sıra Altıntaş Kaymakamı Ekrem Güdek, Aslanapa Kaymakamı Eda Sel Güdek, Çavdarhisar Kaymakamı Murat Ak, Domaniç Kaymakamı Serhat Bağcı, Dumlupınar Kaymakamı Alperen Teltik, Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, Gediz Kaymakamı Emrah Uzun, Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar, Pazarlar Kaymakamı Alper Açıkgöz, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Şaphane Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik ve Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir katıldı.

Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçe düzeyinde sürdürülen kamu hizmetleri, devam eden projeler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıda; vatandaş odaklı hizmet anlayışı, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, yerel kalkınmanın desteklenmesi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı konularına öncelik verildi.

Vali Işın, sahada özverili çalışmalar yürüten kaymakamlara teşekkür ederek, "Kütahya'nın her köşesinde kamu hizmetlerinin en etkin şekilde yürütülmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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