Vali Işın'dan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde denetim

Kütahya Valisi Musa Işın, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde gerçekleştirilen denetimde, göç yönetiminin insan hakları ve hukuka uygunluk açısından önemine vurgu yaptı.

Kütahya Valisi Musa Işın, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne yönelik denetim gerçekleştirdi. Kurumun işleyişi ve yürütülen hizmetlere ilişkin genel değerlendirmelerde bulunan Vali Işın, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Denetim sırasında, Kütahya İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Demir hazır bulunarak, kurumun mevcut durumu, faaliyet alanları ve devam eden işlemler hakkında Vali Musa Işın'a kapsamlı bir şekilde bilgi arz etti.

Vali Musa Işın, göç yönetiminin insan onurunu esas alan, hukuka uygun ve kamu düzenini gözeten bir anlayışla yürütülmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Devletimizin göç politikaları çerçevesinde geri gönderme merkezlerimizde yürütülen tüm işlemler, hem insan hakları hem de mevzuat hassasiyeti gözetilerek titizlikle gerçekleştirilmektedir. Kurumlarımızın koordinasyon içinde, düzenli ve etkin bir şekilde çalışması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

