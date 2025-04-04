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Kütahya Valisi Musa Işın'dan şehit ailelerine ziyaret

Kütahya Valisi Musa Işın'dan şehit ailelerine ziyaret
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Kütahya Valisi Musa Işın, 24 Şubat 2017 tarihinde Suriye'nin El-Bab şehrinde, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar sırasında şehit olan Uzman Onbaşı Selman Çelik ve 27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'nin İdlib şehrinde, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar sırasında şehit olan Uzman...

Kütahya Valisi Musa Işın, 24 Şubat 2017 tarihinde Suriye'nin El-Bab şehrinde, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar sırasında şehit olan Uzman Onbaşı Selman Çelik ve 27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'nin İdlib şehrinde, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar sırasında şehit olan Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz'ın ailelerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde konuşan Vali Musa Işın, vatan toprakları üzerinde huzur ve güvenin temini için görevleri sırasında canlarını feda eden şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını ve haklarının asla ödenmeyeceğini belirterek, "Ülkemizin birliği, milletimizin huzuru ve bayrağımızın dalgalanması uğruna canlarını veren şehitlerimiz, en yüce makamlardan birine ulaşmıştır. Onların geride bıraktığı aileleri bizler için kutsal bir emanettir. Bu emanete sahip çıkmak, bizlerin en büyük sorumluluğudur" dedi.

Şehit ailelerine başsağlığı dileyen Vali Işın, şehit aileleri ve yakınları ile sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

Şehit aileleri ve yakınları da ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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