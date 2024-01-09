Kütahya Valisi Musa Işın, Aday Din Görevlileri Mezuniyet Törenine Katıldı

Kütahya Valisi Musa Işın, 'Aday Din Görevlileri 1. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Diyanet Akademisi Kütahya Dini İhtisas Merkezi'nde eğitimlerini başarıyla tamamlayan aday din görevlileri mezun oldu. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Aday Din Görevlileri 1. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuşan Vali Musa Işın, "Bu millet Müslüman bir millettir. Bu milletin ihyası ancak din ile olabilir, başka bir şeyle olamaz. Ahlaki çöküntü son derece çoğalmıştır. Eskiden ahlaki çöküntü ile devletler yıkılırdı, şimdi devletler modern ve ulus devletler olduğu için güçlü oldukları, kurumsallaştıkları için yıkılmazlar ama toplum çürümeye yüz tutar. Burada iki kuruma çok önemli görev düşüyor. Birisi Milli Eğitim Bakanlığımız, öğretmenlerimiz, eğitim ordusu. Biri de Diyanet İşleri Başkanlığımız ve onun yaygın, bir kısmen örgün eğitim ordusuna düşüyor. Bu iki kurum toplumu eğiten, toplumu bilgilendiren, yetiştiren kurumlardır. Bu kurumlara çok büyük görev düşüyor" ifadelerini kullandı.

Törende Kütahya Dini İhtisas Merkezi Müdürü Osman Faruk Aktaş ve Diyanet Akademisi Başkanlığı İhtisas ve Mesleki Eğitim Daire Başkanı Eşref Görgülü de birer konuşma yaptı. - KÜTAHYA