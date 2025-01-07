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Kütahya Valisi Muhtarlarla İstişare Toplantısı Düzenledi

Kütahya Valisi Muhtarlarla İstişare Toplantısı Düzenledi
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Kütahya Valisi Musa Işın, merkez köy muhtarlarıyla bir araya gelerek, köylerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Toplantıda, muhtarların sorunlarının çözüme kavuşturulacağına dair taahhütler verildi.

Kütahya Valisi Musa Işın, merkez köy muhtarlarıyla düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, vali yardımcıları ve protokol üyelerinin de katıldığı toplantıda, 109 köy muhtarı köylerine ilişkin ihtiyaç ve taleplerini dile getirdi. Toplantıda konuşan Vali Işın, düzenli olarak gerçekleştirilen bu tür istişare toplantılarının amacının, muhtarların sorunlarını dinlemek ve çözümler üretmek olduğunu belirtti.

Işın, "Geçen hafta merkez mahalle muhtarlarıyla da bir araya geldik. Amacımız, sizlerle birlikte çalışarak, Kütahya'mız için daha güzel hizmetler sunmaktır. Kapımız her zaman sizlere açık. İl Özel İdaresi olarak, hiçbir köyümüzün ihtiyaçlarını karşılamaktan geri durmuyoruz. Altyapıdan sosyal hizmetlere kadar tüm köylerimizin ihtiyaçlarını gidermek için gayret gösteriyoruz. İl Özel İdaresi ile birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımızdan eminim" dedi.

Toplantı boyunca muhtarlar, köylerine yönelik öncelikli sorunları ve talepleri dile getirdi.Vali Işın, aktarılan ihtiyaçların ivedilikle değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Toplantı, Kütahya'nın kırsal kalkınması ve köylerin yaşam standartlarının artırılmasına yönelik iş birliği mesajlarıyla sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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