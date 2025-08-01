Kütahya Valisi Işın, Kaymakam Güdek'i Tebrik Etti

Kütahya Valisi Işın, Kaymakam Güdek'i Tebrik Etti
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Kütahya Valisi Musa Işın, Altıntaş ve Aslanapa Kaymakamlarını görev süreleri boyunca gösterdikleri başarılı hizmetlerden dolayı kabul edip teşekkür etti.

Kütahya Valisi Musa Işın, Altıntaş Kaymakamı Ekrem Güdek ile Aslanapa Kaymakamı Eda Sel Güdek'i makamında kabul etti. Veda ziyareti kapsamında gerçekleşen kabulde Vali Işın, görev süreleri boyunca Kütahya'da yürüttükleri başarılı hizmetlerden dolayı iki kaymakamı tebrik ederek başarı belgelerini takdim etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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