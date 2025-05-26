Kütahya Valisi Işın, Genç Çiftin Nikah Törenine Katıldı

Kütahya Valisi Musa Işın, yakın koruması jandarma personeli Vural Öztürk ile Çağla Nur Şipal'in nikah törenine katılarak genç çiftin en mutlu günlerine eşlik etti. Nikahta şahitlik görevini üstlenen Vali Işın, çifte bir ömür boyu mutluluk diledi.

Törende yaptığı konuşmada evliliğin manevi boyutuna dikkat çeken Vali Işın, "İki kardeşimizin hayat yolculuğuna birlikte adım attığı bu özel ana şahitlik etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Allah mesut ve bahtiyar etsin" ifadelerini kullandı.

"Aile, Toplumun Temelidir"

Ailenin toplumdaki yeri ve önemine değinen Vali Işın, "Aile güçlü olursa toplum da güçlü olur. Büyüklerimiz bir yastıkta kocamak üzere evlenirdi; ayrılık akıllarının ucundan geçmezdi. Günümüzde gençlerin daha fazla desteğe ihtiyacı var. Aileler, çocuklarının bu süreçte yanında olmalı ve onları desteklemelidir" dedi.

Evliliğin sadece arkadaşlık değil, anlayış ve sorumluluk temelli bir kurum olduğunu vurgulayan Vali Işın, "Zaman zaman tartışmalar olabilir. Ama aile, sağlam temeller üzerine kurulmalı. Biri sinirlendiğinde diğeri susmalı. Evlilik, fedakarlık ve sabır işidir" sözleriyle genç çifte nasihatlerde bulundu.

Konuşmasının sonunda damat tarafında yer alsa da her zaman kadınların yanında olduğunu belirten Vali Işın, "Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı savunan biriyim. Bu nedenle önceliğimiz kızımızındır" diyerek çifte sağlıklı ve huzurlu bir aile hayatı temennisinde bulundu.

Tören, çiftin mutluluğu ve davetlilerin alkışları eşliğinde sona erdi. - KÜTAHYA