Vali Işın: 'Güvenlik hizmetleri, yalnızca bir görev değil, milletimize karşı sorumluluğumuzdur'
Kütahya İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'nda konuşan Vali Musa Işın, güvenlik hizmetlerinin sadece görev değil, aynı zamanda milletimize karşı bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele ile genel asayiş durumu hakkında alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, "Güvenlik hizmetleri, yalnızca bir görev değil, milletimize karşı sorumluluğumuzdur" dedi.

Kütahya İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya il protokolü ile güvenlik komisyonu üyeleri katıldı. Toplantıda, il genelinde yürütülen uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları, genel asayiş durumu ve trafik güvenliği konuları kapsamlı şekilde ele alındı. Mevcut durum değerlendirilerek, bu alanlarda alınması gereken ilave tedbirler masaya yatırıldı.

Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Vali Musa Işın, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

"Güvenlik hizmetleri, yalnızca bir görev değil, milletimize karşı sorumluluğumuzdur. Emniyet ve jandarma teşkilatımız, sahadaki fedakar çalışmalarıyla bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektedir. Bizler de devletimizin tüm imkanlarıyla onların yanında olacağız. Kütahya'da huzur ve güven ortamını korumak adına kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
