Vali Musa Işın, engelli vatandaşı makamında ağırladı

Kütahya Valisi Musa Işın, engelli vatandaş İsmet Öksüz'ü valilik makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyarette Vali Işın, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü vurguladı. Devletin her zaman engelli bireylerin yanında olduğunu ifade eden Vali Işın, engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarının artırılması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla kamu kurumları tarafından gerekli desteklerin sağlanmaya devam edeceğini belirtti.

Vali Işın, toplumda farkındalığın artırılmasının da önemine dikkat çekerek, engelli bireylerin karşılaştıkları sorunların çözümü noktasında tüm kurumların iş birliği içinde çalıştığını dile getirdi. - KÜTAHYA