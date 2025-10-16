Kütahya Valisi, Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü'nde Görme Engelliler Derneği'ni Kabul Etti

Kütahya Valisi Musa Işın, Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü dolayısıyla Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış ve dernek yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Ziyarette, görme engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar, erişilebilirlik alanında yapılan düzenlemeler ve derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Vali Musa Işın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, engelli bireylerin toplumsal hayatta aktif şekilde yer almalarının önemine dikkat çekti.

Işın, "Engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımlarını artırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Devletimiz, tüm kurumlarıyla bu konuda hassasiyetle çalışmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA