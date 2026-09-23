Haberler

Kütahya Tavşanlı'da yeni evli çiftlere aile içi iletişim rehberliği sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Tavşanlı'da yeni evli çiftlere aile içi iletişim rehberliği sürüyor
Güncelleme:
+37 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Müftülüğü ADRB, yeni evli çiftlere 'Aile Olmak ve Aile İçi İletişim' başlığı altında rehberlik sunuyor. Programlarda dini ve sosyal sorumluluklar, sağlıklı iletişim ve aile içi huzur ele alınıyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) tarafından yeni evlenen çiftlere yönelik rehberlik hizmetleri hız kesmeden devam ediyor.

Tavşanlı İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, toplumun temel taşı olan aile yapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen buluşmalarda yeni evli çiftlere "Aile Olmak ve Aile İçi İletişim" başlığı altında rehberlik hizmeti sunuluyor. Gerçekleştirilen programlarda; aile olmanın getirdiği dini ve sosyal sorumluluklar, eşler arasındaki sağlıklı iletişimin önemi ile aile içi huzuru korumak için dikkat edilmesi gereken temel hususlar detaylı bir şekilde ele alınıyor. Programların temel amacının, çiftlerin evlilik hayatlarını sevgi, saygı, karşılıklı anlayış ve hoşgörü temelinde daha sağlam adımlarla yürütmelerine katkı sağlamak olduğu belirtildi.

Yetkililer, aile kurumunun korunması ve sağlıklı bir iletişim ortamının tesis edilmesi amacıyla yeni evli çiftlere ve ailelere yönelik rehberlik ile danışmanlık faaliyetlerinin artarak devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Isparta'da kadın cinayeti! Tartıştığı eşi baba evine giderken sokakta önünü kesip pompalı tüfekle vurdu

Eşiyle tartışıp baba evine gidiyordu! Sokakta önü kesildi
İbrahim Tatlıses saldırısının azmettiricisi Abdullah Uçmak özel izinle cezaevinden çıkarak cenazeye katıldı

İbrahim Tatlıses saldırısının azmettiricisi cezaevinden çıktı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken itiraf: Mutluluktan kilo aldım

Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken itiraf: Mutluluktan kilo aldım
Tarkan RAMS Park'a gelemiyor! Galatasaray'dan flaş karar

Tarkan RAMS Park'a gelemiyor! Galatasaray'dan flaş karar
İstanbul'da sabah çilesi! Trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı

Yağmur İstanbul trafiğini vurdu! Yoğunluk yüzde 71
Aziz Yıldırım: Herkes gider, o kalır

Aziz Yıldırım'dan rest: Herkes gider, o kalır
Galatasaray'a Singo şoku! Yine kötü haber geldi

Eyvahlar olsun! Galatasaray'a yine kötü haber geldi
Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu! BUDO seferlerinde 8 iptal, İstanbul dahil 14 ile sarı kodlu uyarı

BUDO seferlerinde 8 iptal! İstanbul dahil 14 ile sarı kodlu uyarı
Hande Erçel Milano'da tüm bakışları üzerine topladı! Gecenin en dikkat çeken isimlerinden oldu

Hande Erçel'in Milano tarzı! Beyaz tercihiyle göz kamaştırdı