Kütahya Tavşanlı'da yeni evli çiftlere aile içi iletişim rehberliği sürüyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) tarafından yeni evlenen çiftlere yönelik rehberlik hizmetleri hız kesmeden devam ediyor.

Tavşanlı İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, toplumun temel taşı olan aile yapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen buluşmalarda yeni evli çiftlere "Aile Olmak ve Aile İçi İletişim" başlığı altında rehberlik hizmeti sunuluyor. Gerçekleştirilen programlarda; aile olmanın getirdiği dini ve sosyal sorumluluklar, eşler arasındaki sağlıklı iletişimin önemi ile aile içi huzuru korumak için dikkat edilmesi gereken temel hususlar detaylı bir şekilde ele alınıyor. Programların temel amacının, çiftlerin evlilik hayatlarını sevgi, saygı, karşılıklı anlayış ve hoşgörü temelinde daha sağlam adımlarla yürütmelerine katkı sağlamak olduğu belirtildi.

Yetkililer, aile kurumunun korunması ve sağlıklı bir iletişim ortamının tesis edilmesi amacıyla yeni evli çiftlere ve ailelere yönelik rehberlik ile danışmanlık faaliyetlerinin artarak devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı