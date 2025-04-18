Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı'ndan Geleneksel Hatim Programı

Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı, her yıl geleneksel olarak düzenlediği hatim programını bu yıl Merkez Kur'an Kursu'nda gerçekleştirdi.

Program, vakfın vefat eden bağışçıları Şükrü Şeker ve Pakizer Yağman'ın yanı sıra hayatta olan bağışçılar ile yönetim kurulu üyeleri adına düzenlendi.

Vakıf Başkanı İhsan Tunçoğlu, "Bu yılki hatim programımızı Merkez Kur'an Kursu'nda gerçekleştirdik. Geleneksel hale gelen bu programla hem vefat eden hayırseverlerimizi yad ediyor hem de hayattaki bağışçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Programa, Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı ve yönetim kurulu üyeleri, Kirazpınar Muhtarı Doğan Kuru, Fuatpaşa Mahalle Muhtarı Yusuf Korkmaz, Gaziler Derneği Başkanı Şaban Başoğul, vakıf bağışçısı Yıldırım Yağman ve vakıf yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Program, Kütahya İl Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu Yöneticisi Turhan Bayatlı'nın yaptırdığı dua ile sona erdi. - KÜTAHYA