Kütahya Şehit Selim Cansız AİHL'de Mevlana Celaleddin-i Rumi anıldı
Kütahya Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesinde (AİHL), Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vuslatının 752. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü görevlisi Nuri Erbay, öğrencilere Mevlana'yı, Kütahya'da Mevlevilik kültürünü, Mevlevilerin Sema geleneğini ve giydikleri kıyafetlerin anlamlarını anlattı. Şeb-i Arus'un Mevlana tarafından "düğün gecesi" olarak adlandırıldığını hatırlatan Erbay, bu gecenin bir matem değil, "manevi bir kavuşma" olarak görüldüğünü vurguladı. Ayrıca Mesnevi'den örnekler aktararak Mevlana'nın hoşgörü, birlik, barış ve sevgiye dair evrensel mesajlarını öğrencilerle paylaştı.
Programda öğrencilerin seslendirdiği şiirler büyük beğeni topladı.