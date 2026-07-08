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Kütahya Şehir Hastanesi'nde bin kişilik aşure ikramı

Kütahya Şehir Hastanesi'nde bin kişilik aşure ikramı
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Kütahya Şehir Hastanesi'nde Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bin kişiye aşure ikram edilerek birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verildi.

Kütahya Şehir Hastanesi'nde Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bin kişilik aşure dağıtılarak birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verildi.

Kütahya Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Halil İbrahim Şişman, hastane yönetimi, sağlık çalışanları ve ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Muharrem Ayı'nın simgelerinden olan aşure ikram edildi.

Kamu Özel İş Birliği modeliyle hizmet veren Kütahya Şehir Hastanesi'nde düzenlenen etkinliğin, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve yoğun çalışma temposu içerisinde görev yapan sağlık çalışanlarının motivasyonuna katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Hasta, hasta yakınları ve hastane personelinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte yaklaşık bin kişiye aşure ikram edildi. Paylaşmanın, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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