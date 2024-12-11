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Kütahya Otizm Derneği'nden Anlamlı Ziyaret

Kütahya Otizm Derneği'nden Anlamlı Ziyaret
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Kütahya Otizm Derneği, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürü tarafından düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklara hediyeler verildi ve farkındalık sunumu yapıldı. Çocuklar sanayi ortamını tanıma fırsatı buldu.

Kütahya Otizm Derneği, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün davetiyle anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Kütahya OSB Müdürlüğü toplantı salonunda otizmli çocuklara, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Tunahan Ergin tarafından hediyeler takdim edildi.

Bölge Müdürlüğü ziyaretinin ardından heyet, TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni de gezdi. Çocuklar, okulun atölyelerinde bulunan alet ve ekipmanları inceleyerek sanayi ortamını yakından tanıma fırsatı buldu. Merak ve keşfetme duygularıyla dolu bu deneyim, çocuklar için hem eğitici hem de eğlenceli bir gün olmasını sağladı.

Ziyaret sırasında Kütahya Otizm Derneği yetkilileri, okul öğrencilerine yönelik bir farkındalık sunumu gerçekleştirdi. Sunumda, otizmli bireylerin toplumsal yaşamdaki yerleri, karşılaştıkları zorluklar ve bu bireylere nasıl daha fazla destek olunabileceği konusunda bilgiler verildi. Öğrenciler, otizm hakkında daha fazla bilgi sahibi olma fırsatı bulurken, duyarlılıklarını artırma konusunda teşvik edildiler.

Etkinlik sonunda Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Tunahan Ergin, "Otizmli bireyler, toplumun önemli bir parçası. Onların potansiyellerini ve hayata kattıkları güzellikleri görmek bizler için gurur verici. Bugün burada hem çocuklarımızı ağırlamaktan hem de farkındalık oluşturacak bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduk. Sanayi bölgemiz, her bireyin eşit fırsatlara sahip olmasını destekleyen bir anlayışla çalışmalarına devam edecek" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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