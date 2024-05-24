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Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Personeline Başarı ve Teşekkür Belgeleri Verildi

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Kütahya Valiliği himayelerinde düzenlenen 'Zeybek Güzellemeleri Koleksiyonu' defilesinde görev alan Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü personeli, özverili çalışmalarından dolayı Vali Musa Işın tarafından başarı ve teşekkür belgesine layık görüldü. Belge töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de hazır bulundu.

Kütahya Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanarak Kütahya ve Afyonkarahisar'da sergilenen "Zeybek Güzellemeleri Koleksiyonu" isimli defilede görev alan personel, özverili çalışmalarından dolayı Vali Musa Işın tarafından başarı ve teşekkür belgesine layık görüldü.

Olgunlaşma Enstitüsü personeline belgelerini İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Olgunlaşma Enstitüsünde teslim etti. Yaptıkları çalışmalardan dolayı kendilerini tebrik eden Müdür Hasan Başyiğit, bundan sonra yapacakları çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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