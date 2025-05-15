Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde Trafik Kazası: 6 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyonu sola çevirmesi sonucu oluşan kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde trafik kazası: 6 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücü M.S. yönetimindeki 43 UZ 582 plakalı otomobil, Emet Yolu Tepecik istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyonu sola çevirmesi sonucu kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Kazada araçta bulunan sürücü M.S. ile yolcular S.S., N.A., A. A., Y.S. ve A. A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Yerel
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