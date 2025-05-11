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Kütahya'nın Haccazizler Mahallesi Doğaseverleri Bekliyor

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Kütahya'nın Haccazizler Mahallesi, doğal güzellikleri ve zengin orman dokusuyla dikkat çekiyor. Mahalle Muhtarı Yıldız Abacı, bölgenin daha fazla kişi tarafından tanınması ve geliştirilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Haccazizler, çam ve meşe ağaçlarıyla Kaz Dağları’na benzer bir atmosfer sunuyor.

Kütahya'nın Haccazizler Mahallesi doğaseverleri bekliyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın doğa harikası mahallelerinden biri olan Haccazizler Mahallesi, sahip olduğu orman dokusuyla dikkat çekiyor. Mahalle Muhtarı Yıldız Abacı, bölgenin doğal güzelliklerinin daha geniş kitlelerce tanınması için yetkililere çağrıda bulundu.

Yüzde 90'ı ormanlık alan olan mahallenin, hem çam hem de meşe ağaçlarını barındırmasıyla Kaz Dağları'nı andırdığını belirten Abacı, "Adeta Kaz Dağları'nın havasını taşıyan çok güzel bir bölge. Buranın keşfedilmesini istiyorum" dedi.

Mahallede yürüyüş yolları, oturma alanları ve mesire yerlerinin oluşturulmasını talep eden Muhtar Abacı, bu sayede hem bölge halkının hem de Kütahya genelinden gelecek vatandaşların doğayla iç içe keyifli vakit geçirebileceğini vurguladı.

"Ormanlarımız geniş, mesire alanlarımız mevcut. Orman Müdürlüğü de bu konuda bize destek veriyor" diyen Abacı, yetkililerden altyapı desteği beklediklerini belirtti. Abacı ayrıca, bölgeye güvenlik kameraları yerleştirilmesiyle daha güvenli ve düzenli bir kullanım alanı oluşacağını ifade etti.

Haccazizler Mahallesi'nin, meşe ve çam ağaçlarının birlikte bulunduğu ender alanlardan biri olduğunun altını çizen Abacı, "Kaz Dağları'nda ne varsa burada da aynısı var. Burası, ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirebileceği çok özel bir yer" diyerek doğaseverleri bölgeyi keşfetmeye davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - Yerel
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