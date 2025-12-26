Haberler

Müdür Yılmaz'dan uluslararası yarışmada derece elde eden öğrencilere tebrik

Devlet Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 22. İstanbul Mutfak Günleri Festivali'nde 12 öğrenciyle katılarak 10 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrencileri ve destekleyen öğretmenleri tebrik etti.

Kütahya'yı uluslararası alanda başarıyla temsil eden Devlet Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz tarafından okullarında ziyaret edildi.

İstanbul'da düzenlenen 22. İstanbul Mutfak Günleri Festivali kapsamında gerçekleştirilen uluslararası yemek yarışmasına 12 öğrenciyle 4 farklı kategoride katılan Devlet Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, elde ettiği 10 altın ve 2 gümüş madalya ile önemli bir başarıya imza attı.

Ziyaret sırasında öğrencilerin yarışma sürecinde hazırladıkları çalışmalar ve kazandıkları dereceler hakkında bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri tebrik etti. Yılmaz, bu tür başarıların mesleki eğitimin niteliğini ve gücünü açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, öğrencilere sponsorluk desteği sağlayan Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı Soner Sulamaz ile Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Ali Sezer de yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrencilerin ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu belirterek, mesleki ve teknik eğitimin her alanda desteklenmeye devam edeceğini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
