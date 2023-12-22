Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Aralık ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Aralık ayı muhtarlar toplantısı düzenlendi. Toplantıda köylerin sorunları ve istekleri değerlendirildi.
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Aralık ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Sezai Demirci başkanlığında Haydarlar Köyünde yapılan Aralık ayı muhtarlar toplantısına, Belediye Başkanı Gökhan Gürel, İl Genel Meclisi Üyeleri Ali Okumuş ve Veysel Kurtul, daire amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Köylerin genel sorun, istek ve taleplerinin değerlendirildiği toplantıda, SYD Vakfı 2024 yılı Mütevelli Heyeti Üye seçimi de gerçekleştirildi. - KÜTAHYA