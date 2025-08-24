Kütahya Kadim Vakfı Başkanı Umre Ziyaretinde Bulundu

Kütahya Kadim Vakfı Başkanı Mustafa Önsay, ailesiyle birlikte karayolu ile "Bereketli Hilal" ismiyle umre ziyareti gerçekleştirdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinatörü, Siyaset Bilimi Uzmanı ve "Bereketli Hilal Birliği" kitabının yazarı Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, umre dönüşü Önsay'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyaret kapsamında Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye üzerinden kutsal topraklara giden Önsay, yolculuk boyunca birçok İslam büyüklerinin türbelerini ve tarihi mekanları ziyaret etti.

Önsay yaptığı değerlendirmede, "Oraları gidip görmek, yaşamak bambaşka bir tecrübe. Vakti ve imkanı olan herkese böyle bir yolculuğu tavsiye ediyorum. Hazreti İbrahim'den İmam-ı Azam'a, Abdülkadir Geylani'den diğer büyüklerimize kadar önemli ziyaret noktalarını görmek çok kıymetliydi. Bölgedeki insanların misafirperverliği ve Türkiye'ye duydukları sevgi bizleri ayrıca mutlu etti. Herkes Türkiye'yi örnek ve önder bir ülke olarak görüyor" dedi.

Önsay, Bereketli Hilal coğrafyasının tarih boyunca büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Kur'an'da kıssaları anlatılan birçok peygamber bu topraklarda yaşamıştır. Bu bölge adeta dünyanın kalbidir. Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde olduğu gibi, inşallah bir gün tekrar barış ve huzur hakim olur" ifadelerini kullandı.

"Bereketli Hilal, tarihten bugüne dünyanın merkezidir"

Geziye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinatörü, Siyaset Bilimi Uzmanı ve "Bereketli Hilal Birliği" kitabının yazarı Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu ise, bölgenin stratejik önemine dikkat çekti.

Şeyhanlıoğlu, "Bereketli Hilal, tarihten bugüne dünyanın merkezidir. Osmanlı, Selçuklu ve Abbasiler gibi imparatorluklar buraya hakim olduklarında dünya hakimiyetini de elde ettiler. Bugün de enerji kaynaklarının ve ticaret yollarının merkezi burasıdır. Mustafa Önsay'ın yaptığı bu seyahat hem tarihi hem de siyasi açıdan çok anlamlıdır" diye konuştu. - KÜTAHYA