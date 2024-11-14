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Kütahya İl Müftülüğü'nden Kaybolan İmam-Hatip İçin Dua Çağrısı

Kütahya İl Müftülüğü'nden Kaybolan İmam-Hatip İçin Dua Çağrısı
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Almanya'nın Duisburg şehrinde 8 gündür kaybolan İmam-Hatip Fatih Eryılmaz için Kütahya İl Müftülüğü'nden dua çağrısı yapıldı. Eryılmaz'ın bulunabilmesi için arama çalışmaları devam ediyor.

Kütahya İl Müftülüğünden, Almanya'nın Duisburg şehrinde görev yapan ve 8 gündür haber alınamayan İmam-Hatip Fatih Eryılmaz ile ilgili yapılan açıklamada, "Görevlimizin salimen bulunabilmesi için dua ediyoruz" açıklaması yapıldı.

Türkiye'den yaklaşık iki ay önce Almanya'nın Duisburg şehrindeki Eyüp Sultan Camii'ne görevlendirmeyle giden Fatih Eryılmaz'dan, 6 Kasım'dan bu yana haber alınamıyor. Eryılmaz'ın bulunabilmesi için Almanya'daki yetkililer tarafından arama çalışmaları sürdürülüyor. Evli ve iki çocuk babası olan Eryılmaz'ın kaybolması, ailesi ve tüm cami cemaatini üzüntüye boğdu.

Kütahya İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, "Görevlimizin salimen bulunabilmesini Cenabı-Haktan niyaz ederiz" ifadesine yer verilerek dualar edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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