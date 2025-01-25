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Kütahya İl Emniyet Müdürü Down Sendromlu Bireyleri Ziyaret Etti

Kütahya İl Emniyet Müdürü Down Sendromlu Bireyleri Ziyaret Etti
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Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ve eşi, down sendromlu bireylerin topluma entegrasyonuna katkıda bulunmak amacıyla kurulan Bi'Tebessüm Down Cafe'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında özel bireylerle sohbet eden Elbir çifti, onların atölye çalışmalarını inceleyerek keyifli vakit geçirdi.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ve eşi Pınar Elbir, down sendromlu bireylerin topluma entegrasyonuna katkı sağlamak amacıyla kurulan Bi'Tebessüm Down Cafe'yi ziyaret etti.

Kütahya Özel Eğitim ve Down Sendromlular Derneği'ne bağlı olarak faaliyet gösteren kafe, özel bireylerin iş ve yaşam tecrübelerini geliştirmelerine yardımcı olurken, onların aileleri için de bir buluşma noktası olma özelliği taşıyor.

Ziyaret sırasında İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ve eşi, down sendromlu bireyler ve aileleriyle sohbet etti. Ayrıca özel bireylerin atölye çalışmalarını ve üretim süreçlerini inceleyerek onlarla keyifli vakit geçirdi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü, sevgi ve dürüstlüğün simgesi olan özel bireylerin toplumda hak ettikleri değeri görmesi için farkındalık oluşturmaya devam edeceklerini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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