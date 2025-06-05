Kütahya Hac Kafilesi Arafat Vakfesi İbadetini Gerçekleştirdi
Kütahya'dan kutsal topraklara giden 1. hac kafilesi, Simav Müftüsü Hasan Serçe'nin liderliğinde Arafat vakfesi ibadetini yaptı. Kafilede toplam 186 hacı adayı ve çeşitli görevliler yer aldı.
Kütahya'dan kutsal topraklara giden hac kafilesi, Arafat vakfesi ibadetini gerçekleştirdi.
Kütahya'dan kutsal topraklara giden hac kafilesi, Arafat vakfesi ibadetini gerçekleştirdi. Kafile başkanlığını Simav Müftüsü Hasan Serçe'nin yaptığı 1. Kütahya kafilesinde toplam 186 hacı adayı bulunuyor. Kafile görevlileri arasında Karagöz Camii Müezzini Hüseyin Karabulut, Beyti Haylaz, Şerif Ahmet Göktül, Nurettin Özşahin ve Filiz Çamlıbel yer alıyor.
Müezzin Hüseyin Karabulut, yaptığı açıklamada, "Kütahya 1. kafile olarak, kafile başkanımız Simav Müftüsü Hasan Serçe'nin öncülüğünde, görevlilerimizle birlikte 186 kişiyle Arafat çadırında vakfemizi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA