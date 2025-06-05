Kütahya Hac Kafilesi Arafat Vakfesi İbadetini Gerçekleştirdi

Kütahya Hac Kafilesi Arafat Vakfesi İbadetini Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'dan kutsal topraklara giden 1. hac kafilesi, Simav Müftüsü Hasan Serçe'nin liderliğinde Arafat vakfesi ibadetini yaptı. Kafilede toplam 186 hacı adayı ve çeşitli görevliler yer aldı.

Kütahya'dan kutsal topraklara giden hac kafilesi, Arafat vakfesi ibadetini gerçekleştirdi.

Kütahya'dan kutsal topraklara giden hac kafilesi, Arafat vakfesi ibadetini gerçekleştirdi. Kafile başkanlığını Simav Müftüsü Hasan Serçe'nin yaptığı 1. Kütahya kafilesinde toplam 186 hacı adayı bulunuyor. Kafile görevlileri arasında Karagöz Camii Müezzini Hüseyin Karabulut, Beyti Haylaz, Şerif Ahmet Göktül, Nurettin Özşahin ve Filiz Çamlıbel yer alıyor.

Müezzin Hüseyin Karabulut, yaptığı açıklamada, "Kütahya 1. kafile olarak, kafile başkanımız Simav Müftüsü Hasan Serçe'nin öncülüğünde, görevlilerimizle birlikte 186 kişiyle Arafat çadırında vakfemizi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

Bayramda tatilci akını! İlçeye giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Yeşilçam'ın emektar isminden korkutan haber! Yaşam savaşı veriyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta! Yoğunluk yaşandı

45 derece sıcaklıkta ibadet heyecanı! Hacı adayları Arafat'ta
Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Mitingdeki sözleri başına iş açtı! Özgür Özel'e soruşturma
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon kanalı satın alındı

Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon satın alındı
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.