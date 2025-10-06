Haberler

Kütahya Genç İyilik Derneği, 81 Şehir 81 STK Fuarı'nda Temsil Edilecek

Kütahya Genç İyilik Derneği, 81 Şehir 81 STK Fuarı'nda Temsil Edilecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Genç İyilik Derneği, Türkiye'nin en büyük sivil toplum organizasyonlarından biri olan '81 Şehir 81 STK Fuarı'na katılarak Kütahya'yı temsil edecek. Dernek Başkanı Hakan Özkul, Vali Musa Işın'ı ziyaret ederek fuar öncesi dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kütahya Genç İyilik Derneği, Türkiye'nin en büyük sivil toplum organizasyonlarından biri olan "81 Şehir 81 STK Fuarı"nda Kütahya'yı temsilen katılacak.

Fuara katılım öncesinde Dernek Başkanı Hakan Özkul ve yönetim kurulu üyeleri, Kütahya Valisi Musa Işın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette dernek faaliyetleri hakkında Vali Işın'a rapor sunan Özkul, kendilerine bu önemli görevin tevdi edilmesinden dolayı teşekkür etti.

Dernek Başkanı Hakan Özkul, "Bu önemli fuarda iki gün boyunca hem Kütahyamızı tanıtacağız hem de 2 Ocak 2025'te faaliyete geçtiğimiz günden bu yana on aydır sürdürdüğümüz çalışmalarımızı diğer illerden gelen STK temsilcileriyle paylaşacağız. Malatya Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen bu fuarda Kütahya'yı temsil etmek bizim için büyük bir onur. Şehrimizi en iyi şekilde tanıtmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Erdoğan'dan Özel'e: Uzaktan kumandayla ancak bu kadar siyaset yapılır

Erdoğan'dan CHP lideri Özel'i küplere bindirecek benzetme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oktay Saral'dan İçişleri Bakanlığı'na çağrı: Bu çağdışı uygulamaya artık son verin

Erdoğan'ın başdanışmanından araç sahiplerine nefes aldıracak çağrı
ABD savaş gemilerini gönderdi, Maduro Papa'dan yardım talep etti

ABD ülkeye gemilerini yolladı, devlet başkanı Papa'dan yardım istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.