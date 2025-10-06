Kütahya Genç İyilik Derneği, 81 Şehir 81 STK Fuarı'nda Temsil Edilecek

Kütahya Genç İyilik Derneği, Türkiye'nin en büyük sivil toplum organizasyonlarından biri olan "81 Şehir 81 STK Fuarı"nda Kütahya'yı temsilen katılacak.

Fuara katılım öncesinde Dernek Başkanı Hakan Özkul ve yönetim kurulu üyeleri, Kütahya Valisi Musa Işın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette dernek faaliyetleri hakkında Vali Işın'a rapor sunan Özkul, kendilerine bu önemli görevin tevdi edilmesinden dolayı teşekkür etti.

Dernek Başkanı Hakan Özkul, "Bu önemli fuarda iki gün boyunca hem Kütahyamızı tanıtacağız hem de 2 Ocak 2025'te faaliyete geçtiğimiz günden bu yana on aydır sürdürdüğümüz çalışmalarımızı diğer illerden gelen STK temsilcileriyle paylaşacağız. Malatya Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen bu fuarda Kütahya'yı temsil etmek bizim için büyük bir onur. Şehrimizi en iyi şekilde tanıtmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi. - KÜTAHYA