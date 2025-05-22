Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Kırım Tatar Sürgünü Paneli Düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Kırım Tatar Sürgünü Paneli Düzenlendi
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü'nün yıldönümünde anlamlı bir panele ev sahipliği yaparak, sürgünün tarihi ve sosyo-kültürel etkileri üzerinde durdu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü'nün yıldönümünde anlamlı bir panele ev sahipliği yaptı. Moderatörlüğünü Dr. Öğretim üyesi Özcan Erdoğan'ın üstlendiği etkinlikte, Prof. Dr. Sırrı Hakan Kırımlı ve Prof. Dr. Zühal Yüksel konuşmacı olarak yer aldı.

Rektörlük Kırmızı Salon'da gerçekleştirilen panele, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın yanı sıra akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Panelin açılışında konuşan Rektör Kızıltoprak, Kırım Tatar sürgününün sadece bir topluluğun değil, insanlık tarihinin büyük bir yarası olduğunu belirterek, bir medeniyetin ve halkın yaşaması için insanlığın önemine dikkat çekti.

Panelde Prof. Dr. Sırrı Hakan Kırımlı, 18 Mayıs 1944'te gerçekleşen Kırım Tatar sürgününü tarihi bakımından değerlendirdi. Prof. Dr. Zühal Yüksel ise sürgünün sosyo-kültürel etkileri üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Konuşmalarda, Kırım Tatar halkının yaşadığı insanlık dramı akademik bir perspektifle ele alındı ve sürgünün günümüzde dahi etkilerini sürdürdüğü vurgulandı.

Etkinliğin sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı ve konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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