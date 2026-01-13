DPÜ Rektörü Kızıltoprak gazetecilerle bir araya geldi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kütahya'da yayın yapan yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde düzenlenen ve Bedesten'de gerçekleştirilen programa; Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Kahraman, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, Kütahya Gazeteciler Birliği Başkanı Cavit Kocaçay ile Kütahya'dan yayın yapan ulusal ve yerel medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, gazetecilerin şehir adına önemli ve kıymetli hizmetler sunduğunu ifade etti. Gazeteciliğin sorumluluk, özveri ve cesaret gerektiren bir meslek olduğunu belirten Kızıltoprak, akademisyenler ile gazetecilerin toplumu doğru bilgiyle buluşturma noktasında ortak bir misyona sahip olduklarını dile getirdi. Gazetecilerin toplumsal hafızanın güçlenmesine katkı sunduğunu ifade eden Kızıltoprak, düzenlenen buluşmanın hem bir kutlama hem de medya mensuplarına yönelik bir teşekkür niteliği taşıdığını kaydetti.

Rektör Kızıltoprak'ın ardından söz alan medya kuruluşlarının temsilcileri de sektördeki güncel gelişmeler ile üniversiteyle yürütülen iş birliklerine ilişkin görüşlerini paylaştı. Katılımcılar, davet ve ev sahipliği dolayısıyla Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'a teşekkür etti.

Programın sonunda, Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın davetiyle katılımcılar, açılışı geçtiğimiz hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından gerçekleştirilen Milli Teknoloji Atölyesi'ni ziyaret etti. - KÜTAHYA