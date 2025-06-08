Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Afrika Gecesi Coşkusu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Afrika Gecesi Coşkusu
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, uluslararası öğrencilerin katılımıyla Afrika Günü kapsamında renkli bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler, kendi kültürel öğelerini sergileyerek farklı coğrafyaların kültürleri ile tanışma fırsatı buldu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), uluslararası öğrencilerin katılımıyla renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Afrika Günü kapsamında düzenlenen "Afrika Gecesi"nde, DPÜ'de eğitim gören Sudan, Çad, Somali, Nijer, Gabon, Senegal, Komorlar ve Fildişi Sahili uyruklu öğrenciler kendi ülkelerine özgü kültürel öğeleri sergiledi.

Etkinlikte öğrenciler yöresel şiirler okuyup danslar sergilerken, misafirler de farklı coğrafyalardan gelen kültürlerle tanışma fırsatı buldu. Programda Türkiye'ye özgü kültürel öğelere de yer verildi.

Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun, Afrika Günü'nün Türkiye'de de yıllardır kutlandığını belirterek, etkinliğin önemine dikkat çekti. Ceyhun, "Afrika Günü, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de kutlanıyor. Biz de şehirlerimize Afrikalı öğrencilerin gelmesiyle bu talepler doğrultusunda üniversitelerimizle birlikte etkinlikler düzenlemeye başladık. Yıllarca sömürülen bu kıtaya dost elimizi uzattığımızı göstermek istiyoruz" dedi.

Afrikalı öğrencilerin kendi kültürlerini tanıttığı bu geceye destek veren üniversite yönetimine teşekkür eden Ceyhun, "Bu etkinlikte kültürel etkileşimi en üst düzeyde yaşadık. Hem onların hem de bizim kültürümüzü tanıma fırsatı bulduk. Bundan sonra bu etkinliği her yıl daha kapsamlı bir şekilde kutlamayı planlıyoruz. Türkiye'yi ve Kütahya'yı kapsayan büyük organizasyonlar hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

Ceyhun, etkinliklerin sadece kültürel değil, aynı zamanda diplomatik ilişkiler açısından da önemli olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada misafir ettiğimiz bu gençler, yarının yöneticileri olacak. Türkiye'yi tanıyan, anlayan ve seven bireyler olarak ülkelerine döndüklerinde güçlü iş birliklerinin kurulmasına katkı sağlayacaklarına inanıyoruz" diye konuştu.

Etkinlik sonunda katılımcılara çeşitli ikramlar sunulurken, gece renkli görüntülerle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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