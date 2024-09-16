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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde 27 Mayıs Darbesi Paneli Düzenlendi

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 'Siyasi Hayatımızda İdamlar: Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan' konulu bir panel gerçekleştirdi. Panelde, 27 Mayıs darbesinin Türk demokrasi tarihindeki yerinin yanı sıra Adnan Menderes'in Kütahya'daki siyasi hayatı tartışıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), 'Siyasi Hayatımızda İdamlar: Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan' konulu panele ev sahipliği yaptı.

DPÜ Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinatörlüğü tarafından Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde gerçekleştirilen panele Kütahya Valisi Musa Işın, Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Özer Aydın, Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür ve Prof. Dr. Ayhan Kahraman, il protokol üyeleri, akademik ve idari personel ile davetliler katıldı.

"27 Mayıs darbesi, ülkemizin demokrasi tarihinde kara bir lekedir"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "27 Mayıs darbesi, ülkemizin demokrasi tarihinde kara bir lekedir. Darbeciler, Adnan Menderes'i kendisini meclise gönderen Kütahya'da tutuklama cüreti göstermiştir. Ardından da bu ülkeye en çok hizmet eden devlet adamlarından Adnan Menderes, aziz milletimizin yüce gönlünde asla kabul görmeyecek şekilde cezalandırılmış ve idam cezasıyla hayatını kaybetmiştir. Demokrasimiz, bu üzücü olayların bir daha yaşanmaması için acı hatıralarından ders almasını bilmiş ve 15 Temmuz'daki darbe girişimi bu bilinçle engellenmiştir" dedi.

Rektör Kızıltoprak'ın konuşmasının ardından moderatörlüğünü Doç. Dr. Eray Acar'ın yaptığı panele geçildi.

İhsan Tunçoğlu, Menderes'in yakalanma sürecini anlattı

Gazeteci İhsan Tunçoğlu, 27 Mayıs darbesinin ardından Kütahya'da bulunan Adnan Menderes'in yakalanma sürecini anlattığı konuşmasında Başbakan Menderes'in Kütahya için yaptığı hizmetlere de değindi.

Panelistlerden Prof. Dr. Esra Sarıkoyuncu Değerli ise, "Menderes'in Kütahya'da Başlayan ve Biten Hayatı" başlıklı konuşmasında 1950-1960 yıllarında başbakanlık yapan Adnan Menderes'in siyasi hayatındaki dönüm noktalarını anlattı.

Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, konuşmasında 1876-1961 döneminde Türk siyasi tarihindeki idamları ele alarak, bu dönemde öldürülen siyasetçilerin yaşamlarından kesitler sundu.

Dönemin tanıklarından Adil Özkan ise Adnan Menderes'in Kütahya'ya gelişi ve tutuklanma sürecinde yaşananlarla ilgili ayrıntıları katılımcılarla paylaştı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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