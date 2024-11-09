Kütahya'dan Gazze'ye Bir Nefes Programı Düzenlendi

Kütahya Gazze İnisiyatifi Platformu'nun düzenlediği "Kütahya'dan Gazze'ye Bir Nefes" programı kapsamında Kütahya'ya gelen konuklar, Vali Musa Işın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete tarihçi-yazar Mustafa Armağan, gazeteci Erkan Tan, akademisyen ve aktivist Necmettin Erbakan Akyüz, araştırmacı-yazar Fatih Tuğra Doruk gibi birçok tanınmış isim katıldı. Vali Işın, konukları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gazze halkına destek amacıyla yapılan bu anlamlı etkinliğin Kütahya'da gerçekleştirilmesinden onur duyduklarını ifade etti. Konuklar ise, Kütahya halkının Gazze'ye yönelik duyarlılığı ve desteği için teşekkürlerini iletti. - KÜTAHYA