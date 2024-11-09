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Kütahya'dan Gazze'ye Bir Nefes Programı Düzenlendi

Kütahya'dan Gazze'ye Bir Nefes Programı Düzenlendi
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Kütahya Gazze İnisiyatifi Platformu'nun 'Kütahya'dan Gazze'ye Bir Nefes' programında tarihçi-yazar Mustafa Armağan ve diğer tanınmış isimler Vali Musa Işın'ı ziyaret etti. Etkinlik, Gazze halkına destek amacıyla gerçekleştirildi.

Kütahya Gazze İnisiyatifi Platformu'nun düzenlediği "Kütahya'dan Gazze'ye Bir Nefes" programı kapsamında Kütahya'ya gelen konuklar, Vali Musa Işın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete tarihçi-yazar Mustafa Armağan, gazeteci Erkan Tan, akademisyen ve aktivist Necmettin Erbakan Akyüz, araştırmacı-yazar Fatih Tuğra Doruk gibi birçok tanınmış isim katıldı. Vali Işın, konukları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gazze halkına destek amacıyla yapılan bu anlamlı etkinliğin Kütahya'da gerçekleştirilmesinden onur duyduklarını ifade etti. Konuklar ise, Kütahya halkının Gazze'ye yönelik duyarlılığı ve desteği için teşekkürlerini iletti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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