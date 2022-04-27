Kütahya'daki marketlerde ürünlerin fiyat ve marka bilgileri girişi - Haberler

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Kütahya'daki marketlerde ürünlerin fiyat ve marka bilgileri girişi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kütahya'daki marketlerde ürünlerin fiyat ve marka bilgileri girişi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çerçevesinde marketlerdeki ürünlerin fiyat ve marka bilgisi girişlerinin yapıldığı bildirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çerçevesinde marketlerdeki ürünlerin fiyat ve marka bilgisi girişlerinin yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," İl Müdürlüğümüz personeli tarafından ilimizde faaliyet göstermekte olan marketlerde Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi çerçevesinde ürünlerin fiyat ve marka bilgileri girişleri yapılmak üzere haftalık market ziyaretlerimiz devam etmektedir" denildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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