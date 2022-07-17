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Kütahya'daki çatı yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Can Aksu - Yerel
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Kütahya'daki çatı yangını korkuttu Kütahya'da bir evde meydana gelen çatı yangını korkuya sebep oldu.

Kütahya'daki çatı yangını korkuttu

KÜTAHYA - Kütahya'da bir evde meydana gelen çatı yangını korkuya sebep oldu.

Alınan bilgiye göre, Cemalettin Mahallesi Avcılar Sokak'ta 6 kişilik Afgan ailenin kaldığı tek katlı evin çatısından dumanların yükseldi. Dumanları fark eden vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Kütahya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Yerel

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