Kütahya'da Yeni Din Görevlilerine Cübbe ve Fes Giydirildi

Kütahya'nın Emet ilçesi Uzunçam, Bahatlar ve Göncek köylerine ilk atamaları gerçekleşen 3 din görevlisi için cübbe ve fes giydirme töreni gerçekleştirildi.

Müftülük makamında düzenlenen törende Diyanet Akademisinden mezun olarak ilçeye bağlı Uzunçam köyü camiinde göreve başlayacak olan İmam Hatip İbrahim Yasir Çolak, Bahatlar köyü camiinde göreve başlayacak olan İmam Hatip Talha Berat Damar ve Göncek Köyü Camiinde göreve başlayacak olan İmam Hatip Yakup Bekdaş'a İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından cübbe ve fesleri giydirildi.

Görevlerin önemi hakkında açıklamalarda bulunan İlçe Müftüsü İsmail Çınar, İmam Hatiplere yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Yapılan duanın ardından İmam Hatipler görev yerlerine uğurlandı. - KÜTAHYA