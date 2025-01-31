Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım

İmamoğlu'ndan mikrofonu alan Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu
CHP'li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı

CHP'li vekil, kötü oyunculuğuyla sosyal medyanın diline düştü
78 kişinin öldüğü otelin sahibi, 3'üncü otelini yapıyormuş

"Cani Halit" 3. otelini yaptırıyor! Asılan pankart ise ders gibi

Kütahya'da Yeni Din Görevlilerine Cübbe ve Fes Giydirildi

Kütahya'da Yeni Din Görevlilerine Cübbe ve Fes Giydirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Uzunçam, Bahatlar ve Göncek köylerine atanan üç din görevlisi için düzenlenen törende, İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından cübbe ve fes giydirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesi Uzunçam, Bahatlar ve Göncek köylerine ilk atamaları gerçekleşen 3 din görevlisi için cübbe ve fes giydirme töreni gerçekleştirildi.

Müftülük makamında düzenlenen törende Diyanet Akademisinden mezun olarak ilçeye bağlı Uzunçam köyü camiinde göreve başlayacak olan İmam Hatip İbrahim Yasir Çolak, Bahatlar köyü camiinde göreve başlayacak olan İmam Hatip Talha Berat Damar ve Göncek Köyü Camiinde göreve başlayacak olan İmam Hatip Yakup Bekdaş'a İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından cübbe ve fesleri giydirildi.

Görevlerin önemi hakkında açıklamalarda bulunan İlçe Müftüsü İsmail Çınar, İmam Hatiplere yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Yapılan duanın ardından İmam Hatipler görev yerlerine uğurlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Aleyna Tilki'nin o halini gören çıplak sandı
img

"Cani Halit" 3. otelini yaptırıyor! Asılan pankart ise ders gibi
img

Bakan Şimşek kiraları düşürecek formülü anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

Ailesini katleden 17 yaşındaki çocukla ilgili isyan ettiren detay
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Akasya Asıltürkmen'den gündem olan evlilik yorumu: Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek...

"Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek..."
Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü

Cüzdanını açmaya çalışırken sokak ortasında kurşun yağdırdılar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.