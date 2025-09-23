Kütahya'da Yangın Mağduru Muhtara Ziyaret

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı ve meclis üyeleri, Kozluca köyünde çıkan yangında evi kullanılmaz hale gelen Köy Muhtarı İlyas Duman'ı ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundular.

Merkez ilçeye bağlı Kozluca köyünde çıkan yangında Muhtar İlyas Duman'a ait iki katlı ahşap ev ve samanlık yanmıştı. Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, Meclis Üyesi Muhterem Kılıç, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Avşar Ünal, evi yanan Muhtar İlyas Duman'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Başkan Muammer Özcura, mağdur olan vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. - KÜTAHYA