Kütahya'da Türk Mutfağı ve Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliği

Kütahya'da Türk Mutfağı ve Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliği
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Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte, Türk mutfağının zengin lezzetleri tanıtıldı. Vali Musa Işın ve diğer davetlilerin katılımıyla gerçekleşen programda el sanatları sergisi de açıldı.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'nde "Türk Mutfağı ve Hayat Boyu Öğrenme Haftası" coşkusu

KÜTAHYA - Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası ve Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri, Kütahya Valisi Musa Işın'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kültür, Turizm ve Sanat Daire Başkanı Alper Yatmaz ile çok sayıda davetli katıldı.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü bahçesinde düzenlenen programda, Türk mutfağının eşsiz lezzetleri tanıtıldı. Katılımcılar, ikramların tadına bakarak yöresel mutfak kültürüne dair Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli'den bilgiler edindi.

Telli, Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'nün faaliyetleriyle ile ilgili bilgiler sundu.

Program kapsamında ayrıca "Mozaik" ve "Yöresel Form Şekillendirme Kursu" temalı el sanatları sergisi de açıldı. Vali Musa Işın, bahçede özenle hazırlanan sergi alanında seramik ve mozaik çalışmalarını inceledi, eserlerin üretim süreçlerine dair bilgi aldı.

Vali Işın, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, kültür, sanat ve gastronominin bir şehrin kimliğini oluşturan temel unsurlar olduğunu vurguladı. Bu tür etkinliklerin şehir kültürüne katkı sağladığını belirten Işın, benzer organizasyonların artırılarak sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - Yerel
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