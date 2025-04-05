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Kütahya'da Tırın Otomobilin Üzerine Devrilmesi Kamerada

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Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında bir tır, otomobilin üzerine devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. O anlar araç kamerasıyla kaydedildi.

Kütahya'da tırın otomobilin üzerine devrilme anı kamerada

KÜTAHYA - Kütahya'da tır, otomobilin üzerine devrildiği ve 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı trafik kazası araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, dün Gediz-Kütahya karayolunun 26. kilometresinde, Yunuslar köyü yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Kütahya'dan Gediz yönüne seyreden N.K. idaresindeki 31 APJ 75 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Ramazan Şakir Yılmaz yönetimindeki 43 UZ 557 plakalı otomobilin üzerine devrildi. O anlar bir araç kamerası tarafından görüntülendi.

Kazanın etkisiyle Ramazan Şakir Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu olarak bulunan İ.Y. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP BAYSAL - Yerel
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