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Kütahya'da Termal Tatil Köyü ve Kayak Merkezi Yüzde 100 Doluluk Oranına Ulaştı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan Ilıca Termal Tatil Köyü ve Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, okulların kapanması ve Kurban Bayramı sonrası yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Hem yerli hem de yabancı turistlerin tercih ettiği bu turizm bölgeleri, termal suları ve oksijenli havasıyla dikkat çekiyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, okulların kapanması ve Kurban Bayramı sonrası Ilıca Termal tatil Köyü ve Murat Dağı Termal Kayak Merkezinde doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı.

Kurban Bayramı nedeniyle ülkenin farklı illerinden ve yurt dışından ata ocağına ziyarete gelenlerin yanı sıra Uşak, Kütahya, İzmir gibi illerden gelen vatandaşların tercihleri sonrası Ilıca ve Murat Dağı'nda yoğunluk oluştu.

200 yatak kapasiteli Murat Dağı Termal tesisleri ile 160 yatak kapasiteli Ilıca Termal Tatil köyünde boş yer kalmadığı öğrenilirken, Gedizli vatandaşlar da günübirlik ziyaretleri ile her iki turizm bölgesinin keyfini çıkarıyor.

Hem Ilıca Termal tatil köyünde hem de Murat Dağı Termal Kayak Merkezinde yüzde 100 oranında doluluk yakaladıklarını belirten Müdür Hasan Hakan Tülüoğlu, "Termal sularımız birçok hastalığın tedavisinde etkili. Okulların kapanması ve Kurban Bayramı nedeniyle dışarıdan gelen vatandaşlarımızın oluşturduğu bir yoğunluk var. Ayrıca çevre il ve ilçelerden gelenler ile birlikte günübirlik ziyaretçilerimiz sonrası hamamlarımız tam kapasite ile çalışmakta. Birçok vatandaşımız termal merkezlerimizin bol oksijenli havasında yürüyüş yaparak günü değerlendiriyorlar. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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