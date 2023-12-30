Kütahya'da Şehitlere Rahmet, Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Kütahya'da, Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler ve İsrail'in zulmü altındaki Gazzeliler için "Şehitlere Rahmet, Gazze'ye Destek" yürüyüşü düzenlendi.

Kütahya Belediyesi önünde başlayan ve Zafer Meydanında son son buldu. Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) adına basın açıklamasını Diyanet Sen Kütahya Şube Başkanı Ülfet Balon yaptı. Balon, "Gazze'de ya da gönül coğrafyamızın herhangi bir köşesinde zulmen hayatına kastedilen şehitler de bizim, devletimizce memleketin dört bir yanında ve sınırlarımızın ötesinde emperyalist kafirlerin maşası teröristlere karşı mücadele ederken şehit olan askerler de bizim. Sosyal medyadan ya da gazete köşelerinde kalemşörlük taslayan batılı emperyalist uşakları bize bu konuda ayar veremez. Biz hem kendi askerimizi hem de Gazzeli kardeşlerimizi savunabiliriz. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi zalim varsa biz onun karşısında durmayı da biliriz. Allah bütün şehit ailelerine sabır versin. Yaralı askerlerimize de Allah'tan acil şifa diliyoruz" dedi.

Programda konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, "Bu iman, bu şuur, birlik ve beraberlik olduğu sürece Allah'ın izniyle bu milleti hiç kimse alt edemeyecektir. Biz Alparslan'ın askerleriyiz. Biz Selahattin Eyyubi'nin torunlarıyız, Fatih'in torunlarıyız. Biz Yavuzlar'ın çocuklarıyız. Kimse bizi alt edemez" şeklinde konuştu.

Türk milletinin kendi değerleriyle ve inancıyla ayakta kalacağını belirten Işın, "PKK terör örgütü Allah'ın izniyle bu topraklarda artık hayat bulamayacak hale gelmiştir" diye konuştu.

Türk milletinin azmini, inancını hiçbir zaman kaybetmeyeceğini söyleyen Işın, "Uyumayacağız, sürekli diri duracağız, bir olacağız, beraber olacağız, büyük Türkiye olacağız. Batı uşaklarına ve emperyalizme her zaman karşı çıkacağız, duamızı şehitlerimizden eksik etmeyelim, Filistinli kardeşlerimize, Uygur Türklerine dua edelim, nerede bir mazlum varsa bu millet onların yanında olmuştur" ifadelerini kullandı.

Bütün dünyada bir uyanış meydana geldiğini ifade eden Işın, batının maskesinin düştüğünü vurguladı.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'ın da katıldığı yürüyüşün sonunda tüm şehitler için dua edildi. - KÜTAHYA