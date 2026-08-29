Şehit Orman Mühendisi Murat Yıldırım, Şehadetinin Yıl Dönümünde Dualarla Anıldı
Kütahya'da geçen yıl Gedikoğlu Çiftliği yangınına müdahale ederken şehit olan Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım, yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı. Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı ve personel, şehidin ailesiyle bir araya gelerek acılarını paylaştı. Parmakören Camii'nde mevlit okutulmasının ardından kabri ziyaret edilen Yıldırım için dualar edildi.
Kütahya'da 30 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen Gedikoğlu Çiftliği yangınına müdahale ederken şehit olan Kütahya Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım, şehadetinin yıl dönümünde düzenlenen programla dualarla anıldı.
Şehit Murat Yıldırım'ın acı kaybının yıl dönümünde, Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı ve Bölge Müdürlüğü personeli, şehidin ailesiyle bir araya gelerek acılarını paylaştı.
Parmakören Camii'nde düzenlenen mevlidin ardından şehidin kabri ziyaret edildi. Burada Kur'an-ı Kerim okunarak Murat Yıldırım'ın ruhuna dualar edildi.
Kütahya Orman Teşkilatı, görevini yerine getirirken hayatını kaybeden şehit Murat Yıldırım'ı rahmet, minnet ve dualarla andı.