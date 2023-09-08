Kütahya'da şehit Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım için mevlit okutuldu

Kütahya Merkez Orman İşletme Şefi Şehit Murat Yıldırım'ın ruhuna Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından mevlid-i şerif programı gerçekleştirildi.

Kütahya'daki orman yangınında yaralanan ve Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden şehit Murat Yıldırım'ın yemekli mevlid-i şerif, duası Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Yerleşkesinde yapıldı. Sevenlerinin, mesai arkadaşlarının da yoğun katılımı ile gerçekleşen mevlitte şehit Murat Yıldırım için dualar edildi.

Mevlid programına, Kütahya Vali Yardımcısı Aydın Börü, Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanı Prof.Dr.Alim Işık, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, TOÇ Bir-Sen Genel Başkanı Öztürk, Orman Mühendisleri Odası Başkan Vekili Ahmet Kara, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Murat Kırbaç, İl Genel Meclis Başkanı Muammer Özcura, Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, AK Parti İl Yönetimi, BBP İl Başkanı Mustafa Gökdere, MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, İş İnsanı İsmet Güral, İl Protokolü, Orman Teşkilatı Personeli ve Şehit Murat Yıldırım'ın yakınları ve sevenleri katıldı.

Acılı aileyi yalnız bırakmayan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey mevlid-şerif sonrası Şehit Murat Yıldırım'ın eşi Orman Mühendisi Aslıhan Kalın Yıldırım, kızı duru ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Karacabey, "Ormanlarımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız da. İnşallah dualarımız orman kahramanımız Şehit Murat Yıldırım'ın ruhuna ulaşmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi. - KÜTAHYA