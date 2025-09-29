Kütahya'da ressam Hasan Kara'dan anlamlı bağış
Emekli polis memuru ressam Hasan Kara, Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi'ne gelir getirmesi amacıyla 5 eserini hediye etti.
50x70 santimetre ölçülerindeki tablolar, dernek binasında sergilenmeye başlandı. Eserlere sahip olmak isteyenler tabloları yerinde görebilecek. Dernek yönetimi, bağış karşılığında eserlere sahip olacak kişilerin isimlerini izinleri halinde kamuoyuyla paylaşacak.
Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet Asım Okat, "Ressamımız Hasan Kara'ya şahsım ve camiamız adına teşekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel