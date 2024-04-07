Kütahya'da Ramazan Geleneği: Zimem Defteri

Kütahya'da geçmiş dönemlerden kalan 'Zimem defteri' geleneği bu Ramazan'da sürdürülüyor.

Geleneğe göre, zengin vatandaşlar gittikleri bir bakkalda borçlu vatandaşların borçlarının tamamını veya bir kısmını ödüyor. Varlıklı kişinin kimin ödediği, borçlu olanın da borcunun kim tarafından ödendiğini bilmeme üzerine kurulu olan 'Zimem' geleneği, özellikle Ramazan ayında yaşatılıyor.

Börekçiler Mahallesi'nde faaliyet gösteren Hayati Aydın'a ait bakkala gelen hayırsever bir vatandaş, bu geleneği yaşatmak adına 8 ailenin borcunun silinmesini istedi.

Hayırsever vatandaş, borçları silinen kişilere isminin belirtilmemesini istedi. - KÜTAHYA