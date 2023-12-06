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Kütahya'da 'Öğretmenlik Mefküremiz ve Geleceğin Eğitimcileri' konulu konferans

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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kütahya'da düzenlenen konferansta 20 yılda 750 bin öğretmen atandığını belirtti. Konferansta öğretmenlik mefkuresi ve geleceğin eğitimcileri üzerine konuşmalar yapıldı.

Kütahya'da 'Öğretmenlik Mefküremiz ve Geleceğin Eğitimcileri' konulu konferans

KÜTAHYA - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, 20 yılda 750 bin öğretmen atandığını söyledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde, Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın moderatörlüğünü yaptığı "Öğretmenlik Mefküremiz ve Geleceğin Eğitimcileri" konulu konferans düzenlendi. Konferansa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

Mefkurenin önemine değinen ve şu anda dünyada yaşanan bütün sancıların mefkureye sahip olan devletlerin yoksunluğundan kaynaklandığını söyleyen Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Bizim mefkuremiz öncelikle adalet, sonra iyilik sonra şefkat ve merhamet. Yani bize ait ne kadar değerler varsa kadim kültürümüzde, medeniyetimizde bunlar mefkuremizin özünü oluşturuyor" diye konuştu.

Öğretmen adaylarına nasihatte bulunan Yılmaz, "Önümüze bir hedef koymalıyız. O hedef iyi bir muallim olmak, iyi insan yetiştirmek ve kendi coğrafyamızı Türkiye'yi dünyada güçlü bir ülke haline getirmek" dedi.

Yılmaz, öğretmen atamaları ile ilgili, "Geçen yıl 69 bin öğretmen ataması yapıldı. Yani 2022 Eylül ve 2023 Mart ayı itibari ile tam 8 ay içinde 69 bin öğretmen 4 bin küsuru engelli olmak üzere 70 bin öğretmen atandı. 1923'ten AK Parti iktidarına kadar atanan toplam öğretmen sayısı 530 bin. 2003'ten 2023'e kadar atanan öğretmen sayısı 750 bin. Dolayısıyla ciddi bir öğretmen normunda açıklık kapatılmış oldu" diye konuştu.

Programın sonunda Prof. Dr. Kızıltoprak, Dr. Nazif Yılmaz'a hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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