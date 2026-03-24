Altıntaş'ta muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Ayşegül Yıldırım başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı. Toplantıda mahalle ve köy muhtarlarının talepleri dinlendi, planlanan yatırımlar hakkında bilgi verildi.
Kaymakamlık Zafer Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda Kaymakam Yıldırım, mahalle ve köy muhtarlarının talep ve önerilerini dinledi. Toplantıda köylerde devam eden çalışmalar ile planlanan yatırımlar hakkında muhtarlara bilgi verildi.
Muhtarlar toplantısının ardından Kaymakam Ayşegül Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik toplantısında ise asayiş ve trafik konularında değerlendirmeler yapılarak muhtarlara bilgilendirme yapıldı. - KÜTAHYA