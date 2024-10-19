Kütahya'da Muhtarlar Günü Törenle Kutlandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Muhtarlar Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Tavşanlı Köy ve Mahalleleri Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Güner ve Belde ve Mahalleler Dernek Başkanı Veysel Bayır Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Dernek Başkanları, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptılar. Muhtarlar yaptıkları konuşmalarda muhtarlığın önemi ve birlikteliğe vurguladılar.

Daha sonra Muhtarlar ve protokol Meteoroloji Sosyal tesislerinde öğle yemeğinde bir araya geldiler. - KÜTAHYA