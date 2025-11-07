Haberler

Kütahya'da Madde ve Dijital Kumar Bağımlılığı ile Mücadele Eğitimi Konferansı Düzenlendi

Kütahya'da Madde ve Dijital Kumar Bağımlılığı ile Mücadele Eğitimi Konferansı Düzenlendi
Güncelleme:
Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı ve Yeşilay Kütahya Şubesi işbirliğiyle düzenlenen konferansta, madde kullanımının ve sanal kumar bağımlılığının zararları hakkında bilgiler verildi. Katılımcılar, bu konulardaki farkındalığın artırılması için özgün projelerin önemine vurgu yapıldı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kütahya İl Başkanlığı, Yeşilay Kütahya Şubesi işbirliğinde "Madde ve Dijital Çağın Tuzağı Sanal Kumar Bağımlılığı ile Mücadele Eğitimi" konuli konferans düzenledi.

Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı binasındaki konferans salonunda Psikolojik Danışman Sezer Yazıcı tarafından verilen konferansa MHP Kütahya İl Teşkilatı yöneticileri, Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Mehmet Bilgili ve yönetimi, TÜRKAV Kütahya Şubesi Başkanı Ünal Türe ve yönetimi, çok sayıda öğrenci ve veliler katıldı. Konferansta madde kullanımının zararları, sanal kumar alışkanlığının bireye zararları konularında bilgi verilirken, toplumda böyle bireylere yönelik Yeşilay tarafından yapılan çalışmalar hakkında da katılımcılara ayrıntılı bilgi verildi.

Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, "Konferansımızı bugün birlikte gerçekleştirdiğimiz Yeşilay Kütahya Şubemize teşekkür ediyoruz. Bugün gerçekleşen konferans çok verimli geçti ve bu konular ile ilgili eğitimimiz çok faydalı oldu. Ülkü Ocakları olarak Türkiye genelinde madde bağımlılığı,sanal kumar bağımlılığı ve ekran bağımlılığı gibi konularda bizler de elimizden geldiğince projelerimizle bu mücadelede biz de varız diyoruz. Sanal kumar ve madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında özellikle gençlerimizden isteğimiz hem kendilerinin hem de arkadaşlarının farkında olarak birbirlerine sahip çıkmalarıdır.Huzurumuzu derinden tehdit eden madde bağımlılığı ve sanal kumara karşı irade gösterecek kudret ve kuvvete sahip yegane Türk gençliğidir. Bu noktada geleceğimizi, sanal kumara ve uyuşturucuya değil; eğitime ve üretime teslim etmeliyiz. İşte bu anlayışla Türk gençliğini bilinçli, kararlı ve güçlü bireyler olarak yetiştirebilmek için gece gündüz çalışan Ülkü Ocaklarımıza davet ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, sağlıklı bir zihin, güçlü bir irade ve temiz bir yaşam, milli şuurun temelidir" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
