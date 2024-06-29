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Kütahya'da Kuraklık Nedeniyle Köylüler Yağmur Duası Yaptı

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Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde havaların kurak ve yağmursuz geçmesi nedeniyle köylüler yağmur duası yaptı. Köy halkı, yağmur duasına katkıda bulunarak dualarını kabul ettirmeyi umuyor.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde havaların kurak ve yağmursuz geçmesi nedeniyle köylüler yağmur duası yaptı.

Bahar aylarında havaların çok kurak geçtiğini ve bölgede uzun süredir yağmur yağmadığını söyleyen Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, "Köy halkımızın talepleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz yağmur duasına köy halkımız yağ, un ve yakacak odun desteğinde bulundu. Kurulan sacların başında köylü kadınlarımızın büyük bir özveriyle pişirdiği gözlemeler yağmur duasına katılanlara da dağıtıldı. Daha sonra Kaymakamımız Furkan Seyman, bazı protokol üyeleri ve köy halkımızın katılımıyla cami imamımız Bahattin Vural tarafından yağmur duası yapıldı. Yağmur duasına katkıda bulunan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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